Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко излечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Два его анализа на коронавирус показатели отрицательные результаты.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал главврач.

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