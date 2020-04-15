Пандемия коронавируса , 15 апр, 07:45
0
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко излечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Два его анализа на коронавирус показатели отрицательные результаты.
«Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал главврач.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.