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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

В расчете на 100 тыс. человек населения заболеваемость коронавирусом в России в 17 раз ниже, чем в Канаде и в 10 раз ниже, чем в Германии. В день прирост больных составляет не более 16%
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — сказала она.

При этом в России одновременно сохраняется довольно низкая распространенность заболевания, если рассчитывать долю больных на 100 тыс. человек населения. «Показатель для Российской Федерации на сегодняшний день на 100 тысяч населения составляет порядка 17, и это в пять раз ниже чем в Канаде, в 10 раз ниже чем в Германии и в 20 раз ниже чем в Швейцарии», — сообщила она.

При этом главный санитарный врач предупредила, что почти половина всех заразившихся не имеют симптомов заболевания. Еще две недели выявлять таких носителей инфекции удавалось намного реже, среди выявленных случаев заражения тогда было только 10-12% бессмиптомных.

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.
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Попова подчеркнула, что в России выросла выявляемость заболевания: сейчас страна находится на втором месте в мире по общему числу проводимых тестов.Согласно данным, которые привела Попова, 80% заболевших в стране — люди младше 60 лет, 5% — дети. Только 15% заболевших это люди старше 60 лет, входящие в группу риска. По мнению главного санитарного врача, это говорит о достаточной защищенности пожилых людей в России.

Согласно последним официальным данным, в России число заболевших COVID-19 достигло 32 тыс. человек (плюс 4070 за сутки). 273 человека умерли (41 за сутки). Число заболевших и умерших за день в России 17 апреля стало рекордным с начала эпидемии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Анна Попова
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