За сутки в больницу в Коммунарке поступили 64 новых пациента

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За сутки в инфекционную больницу в поселке Коммунарка в Москве поступили 64 новых пациента, сообщил главврач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, всего на лечении состоит 501 пациент, при этом у 499 из них диагностирована пневмония. Из них 45 человек — в реанимации, в том числе 23 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз COVID-19 подтвердился у 351 человека.

В ГКБ №15, где также лечат пациентов с коронавирусом, за сутки поступили 150 новых пациентов, 130 человек выписали, сообщил главврач Валерий Вечорко в Facebook. Всего на лечении в больнице 1487 человек, в том числе с пневмонией — 1431.

У 591 пациентов также подтвержден диагноз COVID-19, в том числе у 25 беременных или недавно родивших женщин. 122 человека лежат в реанимации, в том числе 72 человека на ИВЛ.