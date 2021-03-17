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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Козельский полигон на Камчатке внесли в реестр опасных объектов

Теперь его ликвидируют за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология», по плану это произойдет к 2022 году. Утечку с полигона называли одной из возможных причин гибели морских животных в сентябре
Козельский полигон
Козельский полигон (Фото: mnr.gov.ru)

Козельский полигон на Камчатке внесен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, говорится в сообщении на сайте Минприроды.

Площадь полигона составляет около 7 га. На нем в советское время были захоронены около 108 т токсичных веществ. Они содержатся в бетонных бункерах с гидроизоляцией, сообщает ведомство.

В 2009–2010 годах на полигоне были обустроены защитные сооружения с водоотводом по периметру захоронения ядохимикатов.

«Краевой мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в 2003–2019 годах показал удовлетворительное состояние объекта, между тем существуют потенциальные риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанные с нарушением целостности полигона», — утверждают в Минприроды.

Глава Камчатки назвал сроки ликвидации полигона ядохимикатов
Общество
Владимир Солодов

В правительстве Камчатского края предупредили, что полигон был создан без учета геологических особенностей местности. «Его основанием служит крайне неустойчивый конус выноса Козельского вулкана. Речная сеть на поверхности полигона показывает, что происходит нарушение покрывающего слоя, сохраняющего целостность захоронения. <...>. При этом объект находится в зоне высокой сейсмической активности. С учетом вышеперечисленных факторов утечка ядохимикатов и пестицидов с полигона может привести к серьезным последствиям как экологического, так и техногенного характера», — сообщили местные власти.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по ликвидации и рекультивации полигона, по итогам будут определены объемы финансирования и сроки, уточнили в Минприроды. Ликвидация пройдет в рамках федерального проекта «Чистая страна», который входит в нацпроект «Экология». Он предусматривает уничтожение к 2024 году несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. После включения Козельского полигона в реестр Камчатский край может претендовать на выделение целевых средств из федерального бюджета. По плану ликвидация полигона должна быть выполнена к 2022 году.

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В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива
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Фото:Ульяна Бакуменко / ТАСС

Власти и общественность обратили внимание на проблему Козельского полигона в сентябре 2020 года, после массовой гибели морской флоры и фауны в Авачинском заливе. Водосборные бассейны рек Налычево, Мутная и Мутнушка, которые впадают в залив, находятся в районе полигона, и утечку ядохимикатов назвали одной из версий гибели животных.

Об этом, в частности, заявил губернатор Владимир Солодов, назвавший Козельский полигон самым очевидным ответом на вопрос о том, где может быть источник загрязнения.

Однако ученые Дальневосточного федерального университета исключили эту версию, заявив, что не нашли следов загрязнения в водах Мутнушки и Налычева. Позже это подтвердили и специалисты РАН. Ученые не нашли превышений допустимой концентрации фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах с полигона и из ближайших водоемов.

Автор
Мария Лисицына
Камчатский край полигон ядохимикаты Минприроды
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