Козельский полигон на Камчатке внесли в реестр опасных объектов

Теперь его ликвидируют за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология», по плану это произойдет к 2022 году. Утечку с полигона называли одной из возможных причин гибели морских животных в сентябре

Козельский полигон (Фото: mnr.gov.ru)

Козельский полигон на Камчатке внесен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, говорится в сообщении на сайте Минприроды.

Площадь полигона составляет около 7 га. На нем в советское время были захоронены около 108 т токсичных веществ. Они содержатся в бетонных бункерах с гидроизоляцией, сообщает ведомство.

В 2009–2010 годах на полигоне были обустроены защитные сооружения с водоотводом по периметру захоронения ядохимикатов.

«Краевой мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в 2003–2019 годах показал удовлетворительное состояние объекта, между тем существуют потенциальные риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанные с нарушением целостности полигона», — утверждают в Минприроды.