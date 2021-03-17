Козельский полигон на Камчатке внесли в реестр опасных объектов

В правительстве Камчатского края предупредили, что полигон был создан без учета геологических особенностей местности. «Его основанием служит крайне неустойчивый конус выноса Козельского вулкана. Речная сеть на поверхности полигона показывает, что происходит нарушение покрывающего слоя, сохраняющего целостность захоронения. <...>. При этом объект находится в зоне высокой сейсмической активности. С учетом вышеперечисленных факторов утечка ядохимикатов и пестицидов с полигона может привести к серьезным последствиям как экологического, так и техногенного характера», — сообщили местные власти.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по ликвидации и рекультивации полигона, по итогам будут определены объемы финансирования и сроки, уточнили в Минприроды. Ликвидация пройдет в рамках федерального проекта «Чистая страна», который входит в нацпроект «Экология». Он предусматривает уничтожение к 2024 году несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. После включения Козельского полигона в реестр Камчатский край может претендовать на выделение целевых средств из федерального бюджета. По плану ликвидация полигона должна быть выполнена к 2022 году.
Власти и общественность обратили внимание на проблему Козельского полигона в сентябре 2020 года, после массовой гибели морской флоры и фауны в Авачинском заливе. Водосборные бассейны рек Налычево, Мутная и Мутнушка, которые впадают в залив, находятся в районе полигона, и утечку ядохимикатов назвали одной из версий гибели животных.
Об этом, в частности, заявил губернатор Владимир Солодов, назвавший Козельский полигон самым очевидным ответом на вопрос о том, где может быть источник загрязнения.
Однако ученые Дальневосточного федерального университета исключили эту версию, заявив, что не нашли следов загрязнения в водах Мутнушки и Налычева. Позже это подтвердили и специалисты РАН. Ученые не нашли превышений допустимой концентрации фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах с полигона и из ближайших водоемов.