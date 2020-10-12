РАН исключила полигон в качестве причины загрязнения на Камчатке

При этом глава региона Владимир Солодов пообещал на встрече с представителем российского отделения Greenpeace, что Козельский полигон рекультивируют, сообщили в пресс-службе.
В свою очередь вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил «РИА Новости», что загрязнение на Камчатке вызвано не техногенными причинами, а цветением микроводорослей. «Мы знаем, что интенсивность таких вредоносных цветений воды в связи с климатическими изменениями нарастает», — сказал академик.
По словам вице-президента РАН, в водах Камчатки не обнаружили существенных превышений предельно допустимых концентраций химических веществ, которые бы могли привести к гибели животных. Академик отметил, что специалисты зафиксировали превышение ПДК по нефтеуглеводородам, фенолам, фосфат-ионам, ионам аммония, поверхностно-активным веществам и железу, но они не могли спровоцировать массовую гибель морских организмов. Из карты, которую ранее опубликовали власти Камчатки, следует, что, по состоянию на 5 октября, в зоне бедствия выявили превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.
Вероятность того, что источником загрязнения на Камчатке стал Козельский полигон хранения ядохимикатов, ранее не исключал Солодов. Однако ученые из Дальневосточного федерального университета не нашли следов отравления акватории Авачинского залива веществами оттуда.
В качестве других возможных причин, которые могли привести к загрязнению прибрежной акватории Тихого океана, власти Камчатки называли техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия и сейсмическую активность. Как сообщили в Генпрокуратуре, в пробах взятой воды нашли следы горюче-смазочных материалов. Позднее губернатор региона сообщил, что анализы не показали наличие в воде токсинов, которые могли привести к гибели фауны.
Комментируя версию о том, что к смерти животных привели токсичные водоросли, Солодов признал, что она звучит комично, но имеет право на существование. «Чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — сказал он.
Местные жители начали находить мертвых животных на пляжах Камчатки в конце сентября. Серферы также жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также на ухудшение зрения, тошноту, повышение температуры и другие проблемы со здоровьем