РАН исключила полигон в качестве причины загрязнения на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения побережья Камчатки, пришли к выводу ученые РАН. Академики также заявили, что выявленное превышение ПДК по ряду веществ не могло привести к массовой гибели животных

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Специалисты не нашли в пробах, взятых на Козельском полигоне ядохимикатов на Камчатке и в ближайших водоемах, превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Об этом журналистам заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, передает пресс-служба правительства региона.

Video

По словам Озерова, мониторинг показал, что существенных выбросов с Козельского полигона нет. «Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — отметил он.

Как заявил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков, причиной загрязнения не мог стать и Радыгинский полигон, так как «там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества».