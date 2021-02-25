Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет населения

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов на 32 руб. в год с человека, или примерно на 3%. Эти средства нужны для рекультивации старых мусорных полигонов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минприроды предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. Эти расходы предварительно оценены в 32,2 руб. с человека в год.

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая в четверг, 25 февраля, на заседании Общественного совета ведомства, передает корреспондент РБК.

Расчет надбавки (на рекультивацию полигонов) к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выполнен с использованием средних нормативов накопления ТКО на человека, которые составили 2,53 куб. м на человека в год, следует из презентации чиновника, представленной на этом заседании.

По словам Земцова, такое увеличение тарифа не является критичным для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Но это предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом, заметила замглавы Минприроды Светлана Радченко, которая также приняла участие в заседании Общественного совета. По ее словам, средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет около 90 руб. в месяц (1080 руб. в год). То есть Земцов предлагает его увеличить примерно на 3%. «Надо очень внимательно подойти [к этому вопросу], сделать расчеты», — указала она. Предложение по увеличению тарифа Радченко назвала «прогнозным вариантом», указав, что если тариф не будет пересмотрен, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.