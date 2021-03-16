Губернатор пообещал «прекрасный лес» на месте полигона в Шиесе
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сказал корреспонденту РБК, что до конца 2021 года на месте мусорного полигона в Шиесе появится «замечательный лес».
«На месте Шиеса будет лес. Замечательный и прекрасный лес и территория для возможного туристического применения. Это будет реализовано до конца года за счет средств инвестора, который сейчас занимается рекультивацией», — сказал Цыбульский.
Полигон под Шиесом планировалось использовать для вывоза отходов из Москвы. Проект предусматривал, что в течение 20 лет туда будут ежегодно вывозить 500 тыс. т, или 6% от образующихся в столице, твердых коммунальных отходов.
Такие планы вызвали протест местных жителей. Противники полигона организовали палаточные лагеря и круглосуточное дежурство на месте строительства. Они также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку».