Губернатор пообещал «прекрасный лес» на месте полигона в Шиесе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом Общество, 14:52 В Москве задержали мужчину за продажу фальшивых сертификатов о вакцинации Общество, 14:48 Россельхознадзор ограничит поставки яблок из Белоруссии Общество, 14:45 Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки Технологии и медиа, 14:44 Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке РБК и СберБизнес, 14:37 В Совфеде оценили слова депутата бундестага об условиях признания Крыма Политика, 14:37 Михалков отказался считать кинокритиками присудивших приз Навальному Общество, 14:35 Госдума во втором чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии» Недвижимость, 14:32 На камчатском «кладбище кораблей» начали поднимать первое судно. Видео Общество, 14:31 СК начал проверку из-за гибели петербургского хоккеиста в Ярославле Спорт, 14:27 Инвесторы сократили оценку Ant Group Джека Ма на $115 млрд Инвестиции, 14:27 В сентябре в России запустят гаражную амнистию. Что важно знать Бизнес, 14:25 Федерация хоккея пообещали помочь семье умершего петербургского игрока Спорт, 14:19 С начала года в Москве эвакуировали более 1 тыс. премиальных машин Авто, 14:10
Общество ,  
0 

Губернатор пообещал «прекрасный лес» на месте полигона в Шиесе

Власти отказались от планов строительства полигона после протестов местных жителей. Суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры. По словам губернатора, лес на месте полигона появится до конца этого года
Александр Цыбульский
Александр Цыбульский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сказал корреспонденту РБК, что до конца 2021 года на месте мусорного полигона в Шиесе появится «замечательный лес».

«На месте Шиеса будет лес. Замечательный и прекрасный лес и территория для возможного туристического применения. Это будет реализовано до конца года за счет средств инвестора, который сейчас занимается рекультивацией», — сказал Цыбульский.

Власти Архангельской области ликвидировали лагерь экоактивистов в Шиесе
Общество
Фото:пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Полигон под Шиесом планировалось использовать для вывоза отходов из Москвы. Проект предусматривал, что в течение 20 лет туда будут ежегодно вывозить 500 тыс. т, или 6% от образующихся в столице, твердых коммунальных отходов.

Такие планы вызвали протест местных жителей. Противники полигона организовали палаточные лагеря и круглосуточное дежурство на месте строительства. Они также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку».

В результате власти отказались от планов строительства полигона. В августе 2019 года Путин поручил архангельскому правительству при решении этого вопроса учесть мнение народа. Стройку приостановили, а в январе 2020 года Арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.

Авторы
Людмила Подобедова, Анастасия Курносова
мусорный полигон Архангельская область
Материалы по теме
Власти Архангельской области ликвидировали лагерь экоактивистов в Шиесе
Общество
Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе
Общество
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter