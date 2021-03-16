Губернатор пообещал «прекрасный лес» на месте полигона в Шиесе

Власти отказались от планов строительства полигона после протестов местных жителей. Суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры. По словам губернатора, лес на месте полигона появится до конца этого года

Александр Цыбульский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сказал корреспонденту РБК, что до конца 2021 года на месте мусорного полигона в Шиесе появится «замечательный лес».

«На месте Шиеса будет лес. Замечательный и прекрасный лес и территория для возможного туристического применения. Это будет реализовано до конца года за счет средств инвестора, который сейчас занимается рекультивацией», — сказал Цыбульский.

Полигон под Шиесом планировалось использовать для вывоза отходов из Москвы. Проект предусматривал, что в течение 20 лет туда будут ежегодно вывозить 500 тыс. т, или 6% от образующихся в столице, твердых коммунальных отходов.

Такие планы вызвали протест местных жителей. Противники полигона организовали палаточные лагеря и круглосуточное дежурство на месте строительства. Они также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку».