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В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива

Химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда Greenpeace отправила пробы воды и биоорганизмов, взятых на Камчатке, не обнаружил следов гептила (компонента ракетного топлива) и продуктов его разложения. Об этом говорится в отчете центра (есть у РБК).

«Арбитраж» проводил исследования проб поверхностной воды, биообъектов животного и растительного происхождения, взятых в прибрежной территории полуострова.

Как следует из документа, пробы воды были взяты 1 и 4 октября, пробы биообъектов — 2 и 3 октября.

В случае с водой содержание гептила оказалось менее 0,005 мг на кв. дм, а в пробах биообъектов — менее 0,1 мг на кг.

Что происходит в центре экологического ЧП на Камчатке. Репортаж РБК
Общество
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Ранее в среду экологическая организация также сообщила, что в пробах морской и речной воды, а также моллюсков и крабов были обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, некоторые соединения, в том числе хлорсодержащие. Исследования проводила лаборатория испытательного центра «Химтест» РХТУ им. Менделеева.

Помимо этого, «Арбитраж» также нашел диаллилсульфид, который может входить в том числе состав биопестицидов, и соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля в пробах воды. Также в пробах было установлено присутствие ряда металлов, но их содержание не превышало уровня предельно допустимых концентраций. При этом цианидов и хлорорганических пестицидов исследователи не обнаружили.

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«На сегодня ни одно из установленных в пробах госорганов или Гринпис соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия. Это означает, что в поиске причины экологической катастрофы пока остаются обе версии — как техногенная, так и природная», — заключили в организации.

Материал дополняется.

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