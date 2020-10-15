В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива

Химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда Greenpeace отправила пробы воды и биоорганизмов, взятых на Камчатке, не обнаружил следов гептила (компонента ракетного топлива) и продуктов его разложения. Об этом говорится в отчете центра (есть у РБК).

«Арбитраж» проводил исследования проб поверхностной воды, биообъектов животного и растительного происхождения, взятых в прибрежной территории полуострова.

Как следует из документа, пробы воды были взяты 1 и 4 октября, пробы биообъектов — 2 и 3 октября.

В случае с водой содержание гептила оказалось менее 0,005 мг на кв. дм, а в пробах биообъектов — менее 0,1 мг на кг.