Козлов назвал дураком предложившего оплачивать полигоны за счет населения
Глава Минприроды Александр Козлов раскритиковал предложение рекультивировать старые мусорные полигоны за счет населения, которое высказал директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов. Комментарий министра опубликован в Telegram-канале пресс-службы Минприроды.
«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов.
Он добавил, что сейчас, напротив, обсуждаются меры для снижения финансовой нагрузки на население за утилизацию отходов.
«Сейчас на площадке Российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты в рамках расширенной ответственности производителей, [меры] должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — отметил глава Минприроды.