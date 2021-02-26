Козлов назвал дураком предложившего оплачивать полигоны за счет населения

Глава Минприроды высказался против идеи рекультивации полигонов за счет населения. Ранее с ней выступил глава одного из департаментов ведомства, предложив для этой цели увеличить тариф на вывоз отходов на 32 руб. в год с человека

Александр Козлов (Фото: ТАСС)

Глава Минприроды Александр Козлов раскритиковал предложение рекультивировать старые мусорные полигоны за счет населения, которое высказал директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов. Комментарий министра опубликован в Telegram-канале пресс-службы Минприроды.

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов.

Он добавил, что сейчас, напротив, обсуждаются меры для снижения финансовой нагрузки на население за утилизацию отходов.

«Сейчас на площадке Российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты в рамках расширенной ответственности производителей, [меры] должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — отметил глава Минприроды.