Защита Лурье раскрыла, почему сделка с Долиной не выглядела подозрительно

Согласование сделки между Долиной и Лурье по квартире длилось больше месяца, поэтому не возникло подозрений в ее фиктивности, заявила защита покупательницы. Артистка активно участвовала в обсуждении деталей, добавила адвокат

Фото: Андрей Любимов / РБК

Переговоры об условиях покупки квартиры у Ларисы Долиной длились больше месяца, артистка лично присутствовала на встречах и согласовывала детали, поэтому это не вызывало подозрений в фиктивности сделки, заявила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на заседании в Верховном суде. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Мы оспариваем сам факт заблуждения Долиной. Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательны, осознанны, целенаправленны. Сделка у нас не была спешной. Все это действо происходило на протяжении полутора месяцев», — заявила она.

Адвокат покупательницы пересказала хронологию процесса покупки: 13 мая 2024 года было размещено объявление о продаже квартиры Долиной, через неделю — 20 мая — состоялся осмотр квартиры Полиной Лурье. Жилье показывал риелтор Долиной, на встрече присутствовала и сама артистка. В ходе этого между сторонами начался процесс согласования суммы, в результате этих переговоров стоимость была снижена со 130 млн до 112 млн руб. В тот же день был заключен предварительный договор купли-продажи.

«Лариса Александровна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района. Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом», — подчеркнула Свириденко. В подтверждение своих намерений Лурье передала артистке аванс, который составил 1 млн руб.

С Долиной 31 мая было заключено допсоглашение, которое, в частности, уточняло, что певица заберет свое пианино и концертный стул. «Если бы человек не хотел производить отчуждение этой квартиры, если он понимал, как ему говорили, что все останется, ничего не произойдет, с какой целью было сделано, заключено это дополнительное соглашение в виде изъятия конкретного предмета, который действительно важен для ее профессиональной деятельности?» — задалась вопросом адвокат Лурье.

Сама артистка объясняла покупательнице, что ей тесно в этой квартире, захламленность недвижимости это подтверждало, добавила Свириденко. По ее словам, в квартире было много вешалок со сценическими нарядами Долиной. Кроме того, певица утверждала, что у нее есть другие объекты недвижимости, куда ее семья может переехать. «Она четко озвучила, что на те деньги, которые она получает от Лурье, будет приобретена квартира большей площади», — пояснила защита покупательницы. 20 июня состоялось основное заключение договора, сама Долина настояла на оплате наличными средствами, хотя Лурье предлагала безналичный расчет, рассказала адвокат.

Адвокат Долиной Мария Пухова заявляла, что при продаже квартиры Долина выдвинула нехарактерные для обычной сделки купли-продажи требования, которые могли указывать на то, что артистка находилась под воздействием мошенников. По ее мнению, покупательница должна была обратить внимание на требование певицы рассчитаться за жилье наличными, а также на заниженную стоимость квартиры. Она подчеркнула, что Долина считала сделку фиктивной. В ответ на это Свириденко заявила, что ее подопечная доверяла артистке.

На заседании покупательница также требовала принудительно выселить артистку из купленной ею квартиры в Хамовниках, а сторона Долиной предлагала схему, при которой стороны вернули бы друг другу все, что получили при сделке. Судья согласился, что переход права собственности был зарегистрирован в установленном порядке, а Долина и члены ее семьи уклонились от исполнения своих обязанностей по сделке.

Верховный суд в результате слушания 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и вернул квартиру Полине Лурье. Самой Долиной не было на заседании. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) предупреждала перед этим ВС, что предыдущие исходы по делу Долиной могли «создать опасный прецедент и дестабилизировать оборот недвижимости».