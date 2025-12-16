Адвокат Лурье расплакалась после оглашения решения Верховного суда

Video

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Светлана Свириденко не смогла сдержать слез после решения Верховного суда по резонансному делу о квартире, передает корреспондент РБК.

Оглашенное решение присутствующие встретили редкими хлопками. После окончания заседания журналисты попытались получить комментарий у Полины Лурье, но та отказалась говорить. Вместо нее высказалась Свириденко, которая обняла свою подзащитную.

«Я не могу не плакать, я специально, что ли, плачу?» — сказала она. По словам адвоката, она довольна решением ВС. «Если после решения в Хамовническом суде я вышла и сказала, что оно убивает правосудие, то теперь я говорю, что правосудие есть», — заметила она.

Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Он признал, что квартира принадлежит покупательнице, и если Долина ее не покинет, то Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении певицы.

Долина продала Лурье пятикомнатную квартиру в центре Москвы весной 2024 года. После того как покупательница попросила освободить жилье, артистка заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые под давлением вынудили ее продать квартиру. Суды признали сделку недействительной, из-за чего Лурье осталась без квартиры и без денег.

После этого покупательница обратилась в Верховный суд с требованием отменить предыдущие решения. Певица предлагала мировое соглашение: вернуть деньги в рассрочку без учета инфляции, но Лурье отказалась.

Мошенники, которые обманули Долину, получили сроки от четырех до семи лет. Среди них были курьер и дропы, которые, по версии следствия, действовали совместно с неустановленными соучастниками.