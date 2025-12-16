 Перейти к основному контенту
Общество
0

Сторона Долиной сообщила, что покупатель не заметила странности на сделке

При продаже квартиры на Хамовниках певица Лариса Долина выдвинула нехарактерные для обычной сделки купли-продажи требования, заявила на заседании адвокат артистки Мария Пухова. Ее слова передает корреспондент РБК из зала суда.

Как утверждает сторона Долиной, покупательница Полина Лурье должна была обратить внимание на требование певицы рассчитаться за жилье наличными, а также на заниженную стоимость квартиры. Ее кадастровая стоимость составляла 123 млн. руб, однако певица продала ее за 112 млн.

Помимо этого, как заявила Пухова, если бы покупательница связалась с дочерью певицы Ангелиной Миончинской, сделка бы не состоялась. «Никто не посчитал нужным связаться с матерью несовершеннолетнего ребенка (дочерью Долиной) — не было бы ни этой сделки, ни этого процесса», — сказала Пухова.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что ее подопечная доверяла артистке. «С учетом личности продавца было особое доверие», — сказала она.

Сделка состоялась в августе 2024 года. После продажи Долина заявила, что стала жертвой мошенников, и потребовала вернуть жилье. Суд удовлетворил требование певицы, а покупательница в итоге осталась и без квартиры, и без денег.

Адвокат подтвердила намерение Долиной вернуть потраченные средства, однако ранее Лурье отказалась от предложения, потребовала выселить певицу и запросила, чтобы приобретенная квартира перешла ей в собственность.

Как сообщила адвокат покупательницы, покупка была связана не с инвестицией, а с необходимостью обеспечить жильем своих малолетних детей «в силу сложившихся у нее семейных отношений». Для певицы же квартира не является единственным жильем, заявила она.

Лариса Долина мошенники квартира покупка суд новости
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

