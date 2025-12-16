Покупательница квартиры Долиной сообщила, что доверяла певице при сделке

Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры в Хамовниках певицы Ларисы Долиной Полина Лурье доверяла артистке во время сделки купли-продажи. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает корреспондент РБК с заседания Верховного суда.

«С учетом личности продавца было особое доверие», — сказала Светлана Свириденко.

В середине августа 2024 года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб. Долина заявила, что публикацию разместили мошенники и в их заявлении не было «ни одного слова правды».

Позже Долина подала иск об оспаривании сделки купли-продажи на основании того, что сделка «была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». Полина Лурье подала встречный иск, однако суд признал право собственности за певицей.

В октябре 2025 года Лурье подала иск повторно, но Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. При этом ни один из судов не обязал Долину вернуть покупательнице деньги. Предполагается, что их должны взыскать с мошенников.