Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию

Адвокат заявила о согласии Долиной на двухсторонную реституцию по сделке

Мария Пухова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила в Верховном суде, что артистка готова на двухстороннюю реституцию. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Мы не возражаем относительно применения двухсторонней реституции», — сказала она.

Двухсторонняя реституция в гражданском праве означает взаимный возврат сторонами всего, что они получили.

«От себя лично скажу, что позиция, которая будет озвучена Верховным судом в этом деле будет иметь большое значение для рынка», — заметила Пухова. По ее мнению, возвращение квартиры продавцу, а денег — покупателю — лучшее из возможных решений.

Сама покупательница Полина Лурье ранее попросила суд принудительно выселить певицу из жилья. По словам ее адвоката, артистка в момент заключения договора была в прекрасном состоянии, ни с кем не созванивалась и объясняла продажу квартиры теснотой. В качестве еще одного аргумента в пользу реальности сделки представитель Лурье рассказала, что стороны подписали допсоглашение, что у Долиной после продажи квартиры останется пианино.

