Общество⁠,
0

Юристы предупредили об опасном прецеденте после дела Долиной

МАЮК предупредила об опасном прецеденте из-за дела Долиной
Международная ассоциация юристов представила Верховному суду заключение по делу Долиной с предупреждением об опасном прецеденте. Организация требует отменить решения нижестоящих судов и возвратить деньги покупателю квартиры певицы
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) представила в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России заключение Amicus curiae, касающееся дела о недействительности сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной.

Нижестоящие суды признали сделки недействительными, вернули квартиру продавцу и отказали покупателю Полине Лурье в возврате денег, что было оставлено в силе кассацией. В МАЮК заявили, что такой подход «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости».

Отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК «Общие положения о последствиях недействительности сделки» и разъяснения Верховного суда России, заявили в организации.

Долина подала возражения на жалобу Лурье по квартире
Общество
Лариса Долина

«Переход права собственности на деньги при расчете — абстрактная распорядительная сделка; последующая их утрата из-за действий третьих лиц не снимает с продавца обязанности возвратить покупателю уплаченную сумму. Требования к мошенникам возможны параллельно (деликт/убытки), но не вместо реституции», — заявила ассоциация. Юристы потребовали у Верховного суда обеспечить единообразие практики, то есть отменить судебные акты, где нормы были применены неправильно, и применить двустороннюю реституцию при отсутствии законных исключений.

Amicus curiae (лат. — «друг суда») — термин, обозначающий лицо, которое оказывает содействие суду, предлагая информацию, имеющую отношение к делу, но не является стороной в процессе и не привлекается к участию в нем его непосредственными участниками.

Долина подала возражения на жалобу Лурье по квартире
Общество
Лариса Долина

Долина продала пятикомнатную квартиру весной 2024 года, но в ответ на просьбу Лурье освободить жилье заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули ее к продаже «сильным психологическим давлением». Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку по отчуждению жилья недействительной.

Лурье осталась без денег и без квартиры. В решении суда указано, что, заключая спорные договоры, покупательница не проявила должной осмотрительности и проигнорировала обстоятельства, свидетельствовавшие о возможном искажении воли продавца. После этого решения суда Долина подверглась критике в соцсетях.

Лурье обратилась в Верховный суд в начале декабря с просьбой признать незаконными предыдущие решения судов, удовлетворивших иск певицы о признании недействительной сделки купли-продажи жилья. Долина предлагала ей мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет, но Лурье предложение не приняла. Представитель певицы также подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Лурье.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Верховный суд Лариса Долина иски квартиры
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

