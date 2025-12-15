Юристы предупредили об опасном прецеденте после дела Долиной

Международная ассоциация юристов представила Верховному суду заключение по делу Долиной с предупреждением об опасном прецеденте. Организация требует отменить решения нижестоящих судов и возвратить деньги покупателю квартиры певицы

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) представила в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России заключение Amicus curiae, касающееся дела о недействительности сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной.

Нижестоящие суды признали сделки недействительными, вернули квартиру продавцу и отказали покупателю Полине Лурье в возврате денег, что было оставлено в силе кассацией. В МАЮК заявили, что такой подход «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости».

Отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК «Общие положения о последствиях недействительности сделки» и разъяснения Верховного суда России, заявили в организации.

«Переход права собственности на деньги при расчете — абстрактная распорядительная сделка; последующая их утрата из-за действий третьих лиц не снимает с продавца обязанности возвратить покупателю уплаченную сумму. Требования к мошенникам возможны параллельно (деликт/убытки), но не вместо реституции», — заявила ассоциация. Юристы потребовали у Верховного суда обеспечить единообразие практики, то есть отменить судебные акты, где нормы были применены неправильно, и применить двустороннюю реституцию при отсутствии законных исключений.

Amicus curiae (лат. — «друг суда») — термин, обозначающий лицо, которое оказывает содействие суду, предлагая информацию, имеющую отношение к делу, но не является стороной в процессе и не привлекается к участию в нем его непосредственными участниками.

Долина продала пятикомнатную квартиру весной 2024 года, но в ответ на просьбу Лурье освободить жилье заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули ее к продаже «сильным психологическим давлением». Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку по отчуждению жилья недействительной.

Лурье осталась без денег и без квартиры. В решении суда указано, что, заключая спорные договоры, покупательница не проявила должной осмотрительности и проигнорировала обстоятельства, свидетельствовавшие о возможном искажении воли продавца. После этого решения суда Долина подверглась критике в соцсетях.

Лурье обратилась в Верховный суд в начале декабря с просьбой признать незаконными предыдущие решения судов, удовлетворивших иск певицы о признании недействительной сделки купли-продажи жилья. Долина предлагала ей мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет, но Лурье предложение не приняла. Представитель певицы также подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Лурье.