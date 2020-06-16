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Пандемия коронавируса ,  
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В «Ново-Огарево» установили специальный туннель, в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора. Как сообщали источники РБК, с 15 июня большую часть сотрудников Кремля вернули с удаленки
Дезинфекционный туннель Mizotty
Дезинфекционный туннель Mizotty (Фото: mizotty / Youtube)

В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Туннель разработала пензенская компания. В нем на человека распыляется дезинфицирующий раствор.

Как сообщал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента при этом проходят тестирование на COVID-19.

Помимо этого в конце марта Кремль перевел на удаленку сотрудников старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, сообщали источники РБК. С 15 июня режим дистанционной работы для большинства работников Кремля закончился, указали собеседники РБК.

С начала пандемии в Кремле было выявлено несколько случаев коронавируса. Информацию о заболевшем сотруднике подтверждал Песков. По его словам, заразившийся не контактировал с президентом.

Кремль сообщил об отменном здоровье Путина
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Дмитрий Песков

12 мая с коронавирусом госпитализировали самого пресс-секретаря. После выписки из больницы Песков заявил, что первым чувством после положительного теста была досада: он полагал, что соблюдаемые им и его семьей жесткие карантинные меры помогут избежать заражения, но так не вышло. Также переболел коронавирусом и премьер-министр Михаил Мишустин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, коронавирус, дезинфекция, Ново-Огарево
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