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Кремль ужесточил пропускной режим из-за коронавируса

В Кремле вводят ограничения на прием посетителей. Чиновникам администрации президента не рекомендовано заказывать пропуска для посторонних лиц
Фото: Ulf Mauder / Global Look Press

В Кремле вводятся ограничения на прием посетителей. До сведения чиновников доведено, что им не рекомендовано приглашать в здания администрации президента посторонних людей, рассказали РБК четыре близких к Кремлю собеседника.

Заказ пропусков возможен только в том случае, если речь идет об очень важных встречах, пояснил один из источников. Также чиновникам рекомендовано проводить совещания в удаленном режиме, добавил собеседник РБК.

Согласно внутренним правилам, заказывать пропуска в здания администрации президента имеют право не все чиновники Кремля, а люди не ниже уровня начальника департамента, пояснил еще один источник. Но в реальности все зависит от начальника управления: он может включить в список тех, кто имеет право заказывать посетителям пропуск, любого чиновника, добавляет он. Эти списки отправляются в ФСО.

Со следующего понедельника, 30 марта, в Кремле вводятся новые меры предосторожности, рассказал РБК еще один источник, близкий к администрации президента. Сотрудников в возрасте старше 60 лет отправляют на удаленный режим работы. Пока речь идет о двух неделях, уточнил собеседник РБК. Кроме того, начальники управлений отправят на удаленный режим работы на те же две недели чиновников, чей функционал позволяет им работать из дома.

25 марта Владимир Путин в обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях: на выходную неделю будут закрыты все кафе, рестораны и парки. Также речь идет о закрытии всех увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Кремль, вход
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