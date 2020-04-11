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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль сообщил об отменном здоровье Путина

Несмотря на увеличившийся объем работы, Путин хорошо себя чувствует, заявил Песков. По его словам, сотрудников администрации президента ежедневно проверяют на коронавирус
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

У президента Владимира Путина «отменное» здоровье, хотя мероприятий стало больше, чем обычно. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, большинство сотрудников администрации президента, обеспечивающие его деятельность, ежедневно проходят тест на коронавирус, передает «РИА Новости».

О том, что в администрации и Управделами президента обнаружили случаи с подозрением на коронавирус, источники РБК сообщили 26 марта. На следующий день Песков подтвердил, что среди сотрудников Кремля выявили заразившегося. По словам пресс-секретаря, больной с Путиным не контактировал.

Путин перестал здороваться за руку из-за угрозы коронавируса
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В своем обращении к россиянам 9 апреля Путин пообещал одержать победу над ситуацией с коронавирусом. По его словам, определяющими для хода борьбы с эпидемией в России станут «ближайшие две-три недели», во время которых понадобится предельная концентрация всех ресурсов.

В частности, Путин поручил МВД и Росгвардии принять «дополнительные меры» по контролю за карантином. Ведомства усилят наблюдение за прибывшими из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу и охрану больниц, а также других учреждений, участвующих в борьбе с эпидемией.

В России по состоянию на 11 апреля известно о 13 584 заразившихся коронавирусом и 106 умерших от заболевания. По числу подтвержденных случаев COVID-19 страна занимает 17-е место в мире.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Владимир Путин, Дмитрий Песков, администрация президента
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