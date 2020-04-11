Кремль сообщил об отменном здоровье Путина

Несмотря на увеличившийся объем работы, Путин хорошо себя чувствует, заявил Песков. По его словам, сотрудников администрации президента ежедневно проверяют на коронавирус

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

У президента Владимира Путина «отменное» здоровье, хотя мероприятий стало больше, чем обычно. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, большинство сотрудников администрации президента, обеспечивающие его деятельность, ежедневно проходят тест на коронавирус, передает «РИА Новости».

О том, что в администрации и Управделами президента обнаружили случаи с подозрением на коронавирус, источники РБК сообщили 26 марта. На следующий день Песков подтвердил, что среди сотрудников Кремля выявили заразившегося. По словам пресс-секретаря, больной с Путиным не контактировал.