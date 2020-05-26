Песков рассказал о досаде, надежде и страхе после заражения коронавирусом

По его словам, было ощущение, что жесткие карантинные меры, которые соблюдали он и члены его семьи, помогут избежать заражения, поэтому первым чувством после положительного теста было чувство досады

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков написал о своем опыте заражения коронавирусом, текст опубликовал ТАСС. В частности, чиновник отметил, что после получения положительного теста на инфекцию испытывал поочередно чувство досады, надежды и страха.

По словам представителя президента, чувство досады он испытал из-за безрезультатности жестких карантинных мер, которые соблюдали он и его семья на протяжении четырех-пяти недель. «И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром; и сам, несмотря на то что все-таки ходил на работу, но она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ: минимум контактов, регулярные тесты», — пояснил Песков. Он добавил, что у него было чувство, что эти меры позволят ему избежать заражения коронавирусом.

«Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?» — описал свои ощущения пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил эффективность ограничений, введенных из-за вируса, и напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что «здесь интуичить не надо». На прошлой неделе Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву не руководствоваться интуицией при открытии гостиниц и пансионатов, а опираться на оценки специалистов.