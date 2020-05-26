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Пандемия коронавируса ,  
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Песков рассказал о досаде, надежде и страхе после заражения коронавирусом

По его словам, было ощущение, что жесткие карантинные меры, которые соблюдали он и члены его семьи, помогут избежать заражения, поэтому первым чувством после положительного теста было чувство досады
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков написал о своем опыте заражения коронавирусом, текст опубликовал ТАСС. В частности, чиновник отметил, что после получения положительного теста на инфекцию испытывал поочередно чувство досады, надежды и страха.

По словам представителя президента, чувство досады он испытал из-за безрезультатности жестких карантинных мер, которые соблюдали он и его семья на протяжении четырех-пяти недель. «И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром; и сам, несмотря на то что все-таки ходил на работу, но она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ: минимум контактов, регулярные тесты», — пояснил Песков. Он добавил, что у него было чувство, что эти меры позволят ему избежать заражения коронавирусом.

«Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?» — описал свои ощущения пресс-секретарь главы государства.

Песков сообщил о своем возвращении к нормальной жизни после COVID-19
Политика
Дмитрий Песков

Он также отметил эффективность ограничений, введенных из-за вируса, и напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что «здесь интуичить не надо». На прошлой неделе Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву не руководствоваться интуицией при открытии гостиниц и пансионатов, а опираться на оценки специалистов.

Песков отметил, что решения главы государства, касающиеся ограничений, «опирались на абсолютно трезвый научный подход» и не были решениями «с кондачка». Развитие ситуации доказало верность принятых и принимаемых до сих пор решений, отметил Песков.

Он также сказал, что Россия получила опыт борьбы с пандемией и теперь россияне знают, как вести себя и что делать в этих условиях. В то же время он призвал не оценивать «гипертрофированно» влияние пандемии, а давать ей трезвую оценку. «И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — заключил пресс-секретарь президента.

О госпитализации Пескова из-за заражения COVID-19 стало известно две недели назад. При этом секретарь президента сообщил, что встречался с Владимиром Путины более чем за месяц до этого. Также коронавирусом заразилась его супруга Татьяна Навка.

В понедельник, 25 мая, Навка рассказала, что они оба выписались из больницы и чувствуют себя хорошо.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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