«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

На первом этапе пройти тест на дому смогут москвичи старше 65 лет, первые 10 тыс. тестов оплатит компания, а затем услуга станет платной. Результаты анализа станут известны в течение одного—трех дней

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На первом этапе пройти домашний тест на COVID-19 смогут жители Москвы старше 65 лет. Компания оплатит 10 тыс. тестов. Тестирование можно сделать и платно за более короткий срок. Заявку на прохождение исследования нужно оставить на сайте проекта help.yandex.ru, оплатить его можно не только для себя, но и для тех, кто не может себе этого позволить.

Пользователь должен подтвердить время тестирования, после чего на указанный адрес приедет сотрудник одной из лабораторий — партнеров проекта. В «Яндексе» отмечают, что все медработники будут в защитной одежде. Они возьмут мазок из носа или глотки и увезут его на исследование. Результаты теста придут на электронную почту в течение одного—трех дней.

Лаборатории используют тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал РФПИ.