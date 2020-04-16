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«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

На первом этапе пройти тест на дому смогут москвичи старше 65 лет, первые 10 тыс. тестов оплатит компания, а затем услуга станет платной. Результаты анализа станут известны в течение одного—трех дней
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На первом этапе пройти домашний тест на COVID-19 смогут жители Москвы старше 65 лет. Компания оплатит 10 тыс. тестов. Тестирование можно сделать и платно за более короткий срок. Заявку на прохождение исследования нужно оставить на сайте проекта help.yandex.ru, оплатить его можно не только для себя, но и для тех, кто не может себе этого позволить.

Пользователь должен подтвердить время тестирования, после чего на указанный адрес приедет сотрудник одной из лабораторий — партнеров проекта. В «Яндексе» отмечают, что все медработники будут в защитной одежде. Они возьмут мазок из носа или глотки и увезут его на исследование. Результаты теста придут на электронную почту в течение одного—трех дней.

Лаборатории используют тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал РФПИ.

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В будущем возможность домашнего теста появится и у жителей других регионов. По словам управляющего директора группы компаний «Яндекса» Тиграна Худавердяна, тестирование на дому поможет замедлить распространение эпидемии в России. На следующих этапах компания планирует запустить доставку тестов на антитела к вирусу — с помощью них можно будет проверить, есть ли у человека иммунитет к COVID-19.

Для проекта домашнего тестирования в «Яндексе» сформировали таксопарк для доставки медработников на вызовы и в лаборатории. Все машины оборудованы защитными экранами, отделяющими водителей от сотрудников лабораторий.

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В конце марта «Яндекс» сообщил о создании специального парка автомобилей, которые будут использоваться для доставки врачей, тестов на коронавирус, продуктов и лекарств.

В автопарк вошли тысячи машин, которые будут проходить регулярную дезинфекцию. На оплату поездок компания потратит 250 млн руб. Программа начала действовать в Москве и Татарстане.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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6 апреля Росздравнадзор сообщил о регистрации экспресс-теста, который может определить наличие инфекции за 40 минут с точностью до 94%. Правительство пообещало, что проведение анализа включат в программу обязательного медицинского страхования.

Роспотребнадзор также объявил, что у жителей Москвы и Подмосковья появится возможность пройти тестирование на COVID-19 на дому без назначения и непосредственного участия врача. Заказчику привезут диагностический набор, проинструктируют, как взять биоматериал самостоятельно, и заберут его. Результат будет доступен в течение одного-двух дней.

Платные тесты в конце марта начали проводить лаборатории «Гемотест» и «Хеликс». Запустить тестирование также собиралась компания «Инвитро», однако позднее отказалась от этой идеи из-за риска для пациентов.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 938 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки — 3448. Умерли 232 человека, у которых выявили инфекцию.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Михаил Котляр, Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, тест, «Яндекс»
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