В России зарегистрировали определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию компании Generium, который способен определить наличие заболевания за 40 минут, включая пробоподготовку. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Тест был разработан группой компаний «Медико-биологический союз», точность экспресс-анализа составляет 94%. При этом он позволяет медработникам использовать стандартное оборудование.

«Выявление РНК коронавируса проводится с использованием петлевой изотермальной амплификации в качестве технологической платформы», — пояснили в компании.

По словам профессора, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Андрея Иванова, отечественная разработка позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования и увеличить количество исследований в более чем три раза.