«Яндекс.Такси» начнет тратить ₽500 млн ежемесячно для поддержки спроса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Из-за мер по борьбе с коронавирусом спрос на услуги сервиса «Яндекс.Такси» изменился, для его поддержки компания намерена тратить порядка полумиллиарда рублей ежемесячно. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Отмечается, что в большинстве крупных российских городов значительно снизился спрос на услуги такси в утренние и вечерние часы пик. Для его стимулирования компания направит более 500 млн руб., говорится в сообщении. В счет этих средств «Яндекс.Такси», в частности, планирует предоставить клиентам скидки, но их размер пока не называется.

«Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой — позволят перевозчикам увеличить заработок», — сообщил гендиректор компании Даниил Шулейко.

В компании напомнили, что для таксопарков и водителей уже организованы пункты дезинфекции автомобилей.