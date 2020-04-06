Правительство пообещало включить анализ на коронавирус в ОМС

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В России проведение анализа на COVID-19 будет включено в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — подчеркнул премьер.

В конце марта частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начали проводить платные тесты на коронавирус. В понедельник, 6 апреля, Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать анализ на COVID-19 на дому на платной основе.

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест» на выполнение тестов на коронавирус для столичных больниц. Власти рассчитывают, что благодаря сотрудничеству удастся проводить более 10 тыс. исследований в сутки.