«Яндекс.Такси» соберет таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

«Яндекс.Такси» создаст отдельный парк машин для передвижения врачей, доставки лекарств и тестов на коронавирус. Компания будет сама оплачивать такие заказы и выделила на эти цели 250 млн руб.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Отдельный парк «Яндекс.Такси» будет состоять из тысяч машин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Он будет использоваться для перевозки врачей, доставки продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. На оплату поездок водителей по таким заказам «Яндекс» выделил 250 млн руб.

Как отмечается в сообщении, проект запускается, чтобы помочь медицинским и социальным службам бороться с пандемией коронавируса COVID-19. Программа стартует в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию, а принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на сайте проекта.