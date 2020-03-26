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Пандемия коронавируса ,  
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«Яндекс.Такси» соберет таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

«Яндекс.Такси» создаст отдельный парк машин для передвижения врачей, доставки лекарств и тестов на коронавирус. Компания будет сама оплачивать такие заказы и выделила на эти цели 250 млн руб.
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Отдельный парк «Яндекс.Такси» будет состоять из тысяч машин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Он будет использоваться для перевозки врачей, доставки продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. На оплату поездок водителей по таким заказам «Яндекс» выделил 250 млн руб.

Как отмечается в сообщении, проект запускается, чтобы помочь медицинским и социальным службам бороться с пандемией коронавируса COVID-19. Программа стартует в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию, а принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на сайте проекта.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
Общество

Ранее «Яндекс» сообщил, что ежемесячно выделяет 0,5 млрд руб. для поддержки спроса на такси — деньги направлены на скидки для клиентов, а также формирование фонда финансовой поддержки водителей и курьеров. Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус, и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными. Аналогичную сумму «Яндекс» выделил на запуск рекламных активностей в поддержку малого и среднего бизнеса.

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Принадлежащие холдингу соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение для небольших компаний, а агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует простой водителям, заразившимся коронавирусом или находящимся на карантине из-за контакта с больными.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: «Яндекс. Такси», Mail Ru Group, коронавирус, врачи
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