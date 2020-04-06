Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому

Жители Москвы и Подмосковья смогут сдать анализ на коронавирус на дому. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что тест будут проводить специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Сдать анализ сможет любой желающий без назначения врача, говорится в сообщении.

Услуга будет предоставляться на платной основе уже с понедельника, 6 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре. Позднее тестирование планируют начать во всех российских регионах, отметили в ведомстве.

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