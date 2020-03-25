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«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе рассказали, что сдать тест можно в двух отделениях в столице и в шести подмосковных городах: в Мытищах, Дзержинском, Красногорске, Балашихе и Подольске. Помимо этого с 31 марта анализы на вирус будут принимать в Симферополе.

Стоимость анализа составит 1900 руб., из которого цена теста — 1490 руб., а взятие биоматериала — 410 руб. «Срок исполнения исследования — до двух дней. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт», — сказали в пресс-службе.

В «Гемотесте» отметили, что пациенты могут предзаказать анализ на сайте лаборатории. В компании указали, что в первые дни лаборатория будет делать до 3 тыс. тестов в сутки. Новый коронавирус будут выявлять с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), произведенных центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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В лабораторной службе «Хеликс» РБК сообщили, что также будут делать тест на новый коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге. В компании отметили, что аккредитованы Роспотребнадзором и будут делать до 2,5 тыс. тестов в сутки.

Компания будет выполнять тесты на основе ПЦР-систем «Вектора». Помимо этого с 26 марта лаборатория планирует запустить скрининговое тестирование в некоторых диагностических центрах компании. Подобные тесты будут проводиться для всех желающих провериться на COVID-19.

«Такая возможность сейчас обсуждается с регулирующими органами. Скрининг будет доступен только бессимптомным пациентам», — отметили в пресс-службе.

Для этого в лабораториях «Хеликс» выделят временные интервалы для тех, кто хочет сдать анализы, и организуют онлайн-запись. При прохождении записи пациентов спросят о поездках в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели, а также о контактах с людьми, которые были в подобных государствах. Затем при входе в лабораторию пациентам будут измерять температуру с помощью бесконтактного термометра.

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В компании рассказали, что срок выполнения теста составит одни сутки. В «Хеликсе» отметили, что цена будет установлена на уровне затрат лаборатории на проведение теста.

«Также сдать тест на коронавирус можно будет на дому или в любом другом удобном клиенту месте, вызвав мобильную службу «Хеликс», — сказали в пресс-службе.

Ранее в марте частная лаборатория «Инвитро» объявила, что в течение месяца начнет проводить анализы на наличие нового коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в среду делать тесты на вирус в Москве и Санкт-Петербурге начнут две частные лаборатории.

По последним данным, в России зарегистрировали 658 случаев заражения инфекцией.

Теги: «Гемотест», коронавирус, тесты
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