«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

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Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе рассказали, что сдать тест можно в двух отделениях в столице и в шести подмосковных городах: в Мытищах, Дзержинском, Красногорске, Балашихе и Подольске. Помимо этого с 31 марта анализы на вирус будут принимать в Симферополе.

Стоимость анализа составит 1900 руб., из которого цена теста — 1490 руб., а взятие биоматериала — 410 руб. «Срок исполнения исследования — до двух дней. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт», — сказали в пресс-службе.

В «Гемотесте» отметили, что пациенты могут предзаказать анализ на сайте лаборатории. В компании указали, что в первые дни лаборатория будет делать до 3 тыс. тестов в сутки. Новый коронавирус будут выявлять с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), произведенных центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.