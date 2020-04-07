«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов

Вместо этого компания начнет работу в качестве централизованной лаборатории. Ее комплекс в Новосибирске примет биоматериалы пациентов из российских больниц и поликлиник уже на этой неделе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.

«Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала, было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями», — сообщили в «Инвитро».

Теперь «Инвитро» будет проводить тестирование на коронавирус уже в качестве централизованной лаборатории. Первым его начнет выполнять лабораторный комплекс в Новосибирске, который будет принимать биоматериал для исследований от государственных медучреждений, поликлиник и больниц.

Клинические образцы поступят в новосибирский комплекс «Инвитро» уже на этой неделе. Лаборатория получила тест-системы российского производителя АО «Вектор-Бест» и сможет проводить исследование за один день.