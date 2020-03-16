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Зеленский предложил запретить работу баров, ТЦ и метро из-за коронавируса

Президент Украины также обратился к Минфину с просьбой провести переговоры с Международным валютным фондом по предоставлению стране финансовой помощи для борьбы с эпидемией
Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

На Украине из-за эпидемии нового коронавируса для посетителей должны временно закрыться все заведения питания, торговые центры и спортзалы. Об этом в Facebook сообщил президент страны Владимир Зеленский, обратившийся к Верховной раде.

Запрет он предложил ввести с полуночи 17 марта. Ресторанам и кафе при этом разрешат перейти на доставку готовых блюд на дом, отметил президент.

Также на Украине из-за эпидемии COVID-2019 Зеленский предложил ввести следующие антивирусные меры:

  • с полудня 18 марта закрыть метро и прекратить ж/д, авиа- и автобусное сообщение между городами и областями. В маршрутках и такси по городу разрешить перевозить до десяти человек, в трамваях, троллейбусах и автобусах — до 20;
  • с 17 марта объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, в которых были зарегистрированы случаи заражения. Это Черновицкая область, где известно о четырех инфицированных, и Житомирская, в которой от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность являются союзниками коронавируса. Поэтому будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного — жизни и здоровья украинцев», — заявил Зеленский.

Также он обратился к Минфину с просьбой провести переговоры с Международным валютным фондом по предоставлению Украине финансовой помощи для борьбы с эпидемией.

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
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Ранее Зеленский из-за приостановки авиасообщения с Европой на фоне эпидемии попросил украинцев вернуться в страну до 17 марта. Те, кто не сможет этого сделать, должны будут обратиться в украинское консульство.

Также в стране ввели ряд ограничений. 16 марта Украина временно закрыла 107 пропускных пунктов, в том числе те, которые находятся на границе с Россией. В тот же день на карантин закрыли Киев, в котором перестанут работать точки питания, большинство магазинов и другие заведения.

Россия, в свою очередь, внесла Украину в список стран, после посещения которых граждане должны провести две недели на обязательном карантине. Глава Крыма Сергей Аксенов из-за эпидемии предложил закрыть крымский участок российско-украинской границы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Украина, Владимир Зеленский
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