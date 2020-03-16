Зеленский предложил запретить работу баров, ТЦ и метро из-за коронавируса

Президент Украины также обратился к Минфину с просьбой провести переговоры с Международным валютным фондом по предоставлению стране финансовой помощи для борьбы с эпидемией

Фото: Mast Irham / EPA / ТАСС

На Украине из-за эпидемии нового коронавируса для посетителей должны временно закрыться все заведения питания, торговые центры и спортзалы. Об этом в Facebook сообщил президент страны Владимир Зеленский, обратившийся к Верховной раде.

Запрет он предложил ввести с полуночи 17 марта. Ресторанам и кафе при этом разрешат перейти на доставку готовых блюд на дом, отметил президент.

Также на Украине из-за эпидемии COVID-2019 Зеленский предложил ввести следующие антивирусные меры:

с полудня 18 марта закрыть метро и прекратить ж/д, авиа- и автобусное сообщение между городами и областями. В маршрутках и такси по городу разрешить перевозить до десяти человек, в трамваях, троллейбусах и автобусах — до 20;

с 17 марта объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, в которых были зарегистрированы случаи заражения. Это Черновицкая область, где известно о четырех инфицированных, и Житомирская, в которой от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность являются союзниками коронавируса. Поэтому будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного — жизни и здоровья украинцев», — заявил Зеленский.