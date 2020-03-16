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Власти Киева с 17 марта ограничат въезд и выезд из города из-за вируса

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины», — говорится в сообщении.

Также в Киеве ограничат проведение культурных, спортивных, социальных мероприятий с массовым участием граждан, приостановят работу торговые центры и временно закроются заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары, однако они смогут осуществлять доставку еды.

Материал дополняется.

Теги: Киев, ограничения, въезд, выезд, город
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