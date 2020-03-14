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Зеленский попросил украинцев вернуться страну в течение трех дней

Президент Украины Владимир Зеленский попросил уехавших за границу граждан вернуться страну в течение трех суток, так как будет приостановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство», — сказал он.

Зеленский отметил, что граждан, которые не успеют прилететь домой в течение трех дней, вернут на Украину отдельными нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний.

По словам президента, в эти выходные специальный борт доставит домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Глава государства также посоветовал воздержаться от поездок в другие страны без крайней необходимости, особенно от туристических путешествий.

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Он добавил, что всех, кто вернется, проверят медики. Зеленский рассказал, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины снабдят экспресс-тестами на новый коронавирус. Он отметил, что государство будет стимулировать запуск производства средств индивидуальной защиты.

Власти Украины с полуночи 16 марта закроют границу для иностранцев. Ограничения будут действовать в течение двух недель. Зеленский сообщил, что иностранные граждане не смогут попасть на территорию страны ни на автомобиле, ни на поезде, ни на самолете.

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По его словам, исключение сделают только для тех иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание на Украине, в том числе для дипломатов и представителей международных организаций. Президент заявил, что через две недели вопрос с границей рассмотрят повторно.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, коронавирус
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