Зеленский попросил украинцев вернуться страну в течение трех дней

Президент Украины Владимир Зеленский попросил уехавших за границу граждан вернуться страну в течение трех суток, так как будет приостановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство», — сказал он.

Зеленский отметил, что граждан, которые не успеют прилететь домой в течение трех дней, вернут на Украину отдельными нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний.

По словам президента, в эти выходные специальный борт доставит домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Глава государства также посоветовал воздержаться от поездок в другие страны без крайней необходимости, особенно от туристических путешествий.