Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщается на его сайте.

Режим чрезвычайного положения «в связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии» будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Под запрет попадают публичные мероприятия. До 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены представления, концерты, конференции и спортивные соревнования.

Также с 16 марта школы приостановят обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение. В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.