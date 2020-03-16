Аксенов предложил закрыть границу Крыма с Украиной

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с распространением коронавируса предложит закрыть крымский участок российско-украинской границы, передает «РИА Новости».

«Мы сегодня выходим с инициативой, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — сказал он. По его словам, такая инициатива будет предложена в качестве меры предосторожности — в связи «с потоком граждан с Украины» и тем, что «там в полной мере медицинская помощь не оказывается».

Ранее 16 марта стало известно, что Украина временно закрыла 107 пунктов пропуска, включая находящиеся на границе с Россией, — в Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Пограничные управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям также сообщили, что некоторые автомобильные пункты пропуска через границу с Украиной уже временно прекратили работу.

В пятницу, 13 марта, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина закрывает границу для иностранных граждан из-за коронавируса.