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Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

По данным СМИ, пациентку задержали и вернули в медучреждение

В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, полицейские позднее нашли 40-летнюю пациентку в квартире одного из домов на улице Оршанская на западе столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока в ведомство такая информация не поступала.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Telegram-каналов Mash и 112, первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. Женщина была найдена в своем доме в Кунцево, уточняет 112. Как пишет Mash, за нарушение карантина ей могут грозить суд и принудительное размещение на неопределенный срок.

Сбежавшую пациентку вернули в медучреждение, передает телеканал РЕН ТВ.

Главврач больницы Денис Проценко написал в своем Faacebook, что ночью стационар самовольно покинула одна из пациенток, но не уточнил, подтвердили ли у нее коронавирус. «Приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе», — заявил он.

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Как сообщил накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвердили COVID-19. 15 марта оттуда выписали 52 человека, которые контактировали с зараженными. Они провели в медучреждении две недели, их тесты дали отрицательный результат.

В начале февраля в Санкт-Петербурге из Боткинской больницы сбежали несколько пациентов, помещенных на карантин из-за подозрения на коронавирус. После этого главврач Алексей Яковлев был уволен, новым руководителем назначили внештатного специалиста городского комитета здравоохранения по вопросам диагностики ВИЧ Дениса Гусева. Случаи побега из карантина также были в Севастополе, Туве и Подмосковье.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 15 марта общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составило 63 человека

Авторы: Дмитрий Серков, Наталия Анисимова
При участии: Любовь Порываева
Теги: коронавирус, Москва
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