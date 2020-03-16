Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

По данным СМИ, пациентку задержали и вернули в медучреждение

В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, полицейские позднее нашли 40-летнюю пациентку в квартире одного из домов на улице Оршанская на западе столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока в ведомство такая информация не поступала.

По данным Telegram-каналов Mash и 112, первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. Женщина была найдена в своем доме в Кунцево, уточняет 112. Как пишет Mash, за нарушение карантина ей могут грозить суд и принудительное размещение на неопределенный срок.