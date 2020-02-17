Власти допустили ужесточение наказания нарушителям карантина по COVID-19

Роспотребнадзор рассмотрит меры по усилению карантинного режима и наказания за его нарушение. Ранее четыре пациента сбежали в Санкт-Петербурге из карантина, открытого из-за распространения коронавируса

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Роспотребнадзор допускает ужесточение наказания за нарушение карантинного режима в России после бегства пациентов, помещенных под наблюдение в связи с предполагаемым заражением новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Иммунопрофилактика инфекционных болезней».

«<...> По итогам того, что происходит сегодня <...>, мы готовы будем предложить вам изменения <...> по усилению ответственности, по усилению режимов карантина», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в ходе слушаний лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский напомнил о случаях побега из карантина в Санкт-Петербурге четырех пациентов, помещенных туда из-за коронавируса.

О первом побеге стало известно 11 февраля. Пациентка Алла Ильина вернулась из Китая, и по прилете в аэропорт Пулково ей рекомендовали обращаться к врачам при малейших проблемах со здоровьем. Позже у женщины заболело горло, и после вызова скорой ее было решено направить в карантин. Однако Ильина сбежала из больницы, в которой находилась, объяснив это тем, что на тот момент все анализы уже были чистыми и она не хотела «просто ни за что сидеть в клетке».

14 февраля Роспотребнадзор сообщил о побеге из карантина еще троих. Двое из них вернулись сами позже на дообследование.