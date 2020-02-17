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Вирус из Китая ,  
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Власти допустили ужесточение наказания нарушителям карантина по COVID-19

Роспотребнадзор рассмотрит меры по усилению карантинного режима и наказания за его нарушение. Ранее четыре пациента сбежали в Санкт-Петербурге из карантина, открытого из-за распространения коронавируса
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Роспотребнадзор допускает ужесточение наказания за нарушение карантинного режима в России после бегства пациентов, помещенных под наблюдение в связи с предполагаемым заражением новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Иммунопрофилактика инфекционных болезней».

«<...> По итогам того, что происходит сегодня <...>, мы готовы будем предложить вам изменения <...> по усилению ответственности, по усилению режимов карантина», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в ходе слушаний лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский напомнил о случаях побега из карантина в Санкт-Петербурге четырех пациентов, помещенных туда из-за коронавируса.

О первом побеге стало известно 11 февраля. Пациентка Алла Ильина вернулась из Китая, и по прилете в аэропорт Пулково ей рекомендовали обращаться к врачам при малейших проблемах со здоровьем. Позже у женщины заболело горло, и после вызова скорой ее было решено направить в карантин. Однако Ильина сбежала из больницы, в которой находилась, объяснив это тем, что на тот момент все анализы уже были чистыми и она не хотела «просто ни за что сидеть в клетке».

14 февраля Роспотребнадзор сообщил о побеге из карантина еще троих. Двое из них вернулись сами позже на дообследование.

Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подала иск о принудительной госпитализации Ильиной. В понедельник, 17 февраля, суд удовлетворил его и постановил принудительно поместить женщину под медицинское наблюдение.

Постановлением главного государственного санитарного врача России регионам было рекомендовано устанавливать наблюдение «по месту жительства или изоляции» над теми гражданами России, кто вернулся из Китая.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 17 февраля
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В России также создаются специальные карантинные зоны, где размещают граждан КНР, прибывших из Китая, и устанавливают наблюдение врачей сроком на две недели.

По последним данным, от заражения новым типом коронавируса умерло 1775 человек. Число зарегистрированных подтвержденных случаев заражения в Китае, откуда начал распространяться вирус, достигло 70,5 тыс., сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, карантин, Анна Попова
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