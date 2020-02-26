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В Туве принудительно госпитализировали сбежавшего из карантина мужчину

Фото: АГН «Москва» / Global Look Press

Кызылский городской суд постановил поместить под медицинское наблюдение жителя Тувы, который был направлен на карантин с признаками ОРВИ после возвращения из поездки через Китай и самовольно покинул больницу. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным управления, мужчина вернулся из путешествия с острова Бали, сделав пересадки в Гонконге и Пекине. По приезде он обратился к врачу с сухим кашлем и симптомами ОРВИ.

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После обращения к врачу его поместили в инфекционную больницу на 14 дней, взяли у него анализы для исключения заболевания коронавирусом, их результаты еще готовились. Тем не менее мужчина самовольно покинул медучреждение. В результате местное управление Роспотребнадзора подало в суд иск против него, потребовав принудительно вернуть мужчину в больницу.

Это не первый случай в России, когда пациенты сбегали из-под карантина. Так, в Санкт-Петербурге четыре человека сбежали из клинической инфекционной больницы имени Боткина, куда их поместили после возвращения из Китая в феврале. Двух пациенток — Аллу Ильину и Анну Рыбакову — удалось вернуть в больницу через суд.

Теги: Тува, госпитализация, карантин, коронавирус
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