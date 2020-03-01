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Вирус из Китая ,  
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города. Информацию подтвердила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская «Интерфаксу».

«Она приехала из Китая, после чего у нее поднялась температура. В соответствии с протоколом, ее положили в инфекционную больницу. Однако она оттуда сбежала», — заявил собеседник РБК. По его словам, к этому времени у нее уже были взяты два анализа из трех. Их результаты были отрицательными.

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РБК направил запрос в УМВД России по Севастополю, в департамент здравоохранения города и межрегиональное управление Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее из больницы в Санкт-Петербурге сбежала женщина, которую поместили на карантин после возвращения из Китая. Позже ее принудительно госпитализировали по решению суда. Также стало известно, что, помимо нее из Боткинской больницы сбежали еще три пациента с подозрением на коронавирус.

Теги: новости РБК, Севастополь, коронавирус
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