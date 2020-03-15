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Из больницы в Коммунарке после карантина выписали более 50 человек

Больничный корпус в Коммунарке (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Из московской больницы в Коммунарке выписали 52 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболевания в своем Telegram-канале.

Уточняется, что все выписанные пациенты находились под наблюдением врачей в течение 14 дней и имели отрицательный результат на коронавирус. Всего, по данным штаба, в этой больнице находятся 312 пациентов, у 17 из которых выявили коронавирус. По словам главного врача клиники Дениса Проценко, нет ни одного пациента в критическом состоянии.

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Согласно последним данным оперативного штаба, по состоянию на 14 марта в России было подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом. В Москве за сутки выявили девять заболевших, таким образом общее число зараженных в столице увеличилось с 24 до 33.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно документу, все граждане, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также лица, проживающие с ними, должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Также в столице временно запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек. По указу мэра Москвы, в школах ввели режим свободного посещения.

Теги: коронавирус, карантин, Москва
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