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Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

В Санкт-Петербурге уволили главного врача городской клинической больницы им. Боткина Алексея Яковлева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение приняли «по инициативе работодателя», временно исполняющим обязанности главврача назначили Ивана Федуняка, отмечает издание «Доктор Питер», первым сообщившее об увольнении.

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.

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Материал дополняется.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Афонский
Теги: Санкт-Петербург, главврач больницы
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