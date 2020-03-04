Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.

«В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания», — сказал источник.

По данным агентства и телеканала, мужчину уже задержали и вернули обратно в отделение.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Московской области и Роспотребнадзора. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что проверяют эту информацию.