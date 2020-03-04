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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.

«В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания», — сказал источник.

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По данным агентства и телеканала, мужчину уже задержали и вернули обратно в отделение.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Московской области и Роспотребнадзора. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что проверяют эту информацию.

Ранее похожие случаи происходили в других регионах России. Так, 1 марта сообщалось, что в Севастополе ищут женщину, сбежавшую из больницы, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус. К этому времени у нее уже были взяты два анализа из трех, они показали отрицательный результат.

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В феврале несколько случаев побега из коронавирусного карантина были зафиксированы в Петербурге, некоторые пациенты сами вернулись на дообследование. Двух женщин в карантин вернули через суд.

Теги: коронавирус, больница, Подмосковье, Домодедово, новости РБК
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