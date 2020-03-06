В Боткинской больнице в Петербурге назначили нового главврача

Денис Гусев (Фото: hiv-spb.ru)

Власти Санкт-Петербурга назначили нового руководителя городской клинической больницы имени С.П.Боткина. Об этом говорится на сайте администрации города.

Новым главврачом больницы стал внештатный специалист городского комитета здравоохранения по вопросам диагностики ВИЧ Денис Гусев. Ранее он занимал пост главного врача петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Об увольнении предыдущего главного врача больницы Алексея Яковлева сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 19 февраля. Это произошло после того, как из медучреждения сбежали несколько пациентов, помещенных на карантин из-за подозрения на коронавирус. Временно исполняющим обязанности главврача был Иван Федуняк.

При этом, как передавал ТАСС, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец говорил, что увольнение Яковлева не было вызвано побегом пациентов, а стало «следствием системных проблем в учреждении».