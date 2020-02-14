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Роспотребнадзор заявил о побеге из карантина еще троих человек

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Стационар в Санкт-Петербурге самовольно покидали четыре человека, в том числе и пациентка Алла Ильина, против которой подали иск о принудительной госпитализации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Убегали четверо вместе с Ильиной. Двое из них, которые 11 числа ушли самовольно, вернулись сами на дообследование», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что по поводу четвертого человека решение еще не принято, и не исключили, что он сам вернется на дообследование.

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11 февраля стало известно, что местная жительница Алла Ильина самовольно покинула клиническую инфекционную больницу имени Боткина, куда ее поместили после возвращения из Китая. У женщины заболело горло, после чего из-за подозрения на коронавирус ее поместили на двухнедельный карантин в больницу в Санкт-Петербурге. Впоследствии стало известно, что Ильина разобрала электронный замок на двери палаты и, замкнув провода, открыла ее. В беседе с РБК женщина сообщила, что на тот момент у нее уже были чистые анализы на наличие коронавируса.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала в суд иск против Ильиной. Женщина требовала принудительно вернуть в медучреждение сбежавшую пациентку. Изначально Башкетова подала иск в один из районных судов Петербурга, однако его не приняли и попросили подать иск по месту регистрации ответчика. 13 февраля иск в отношении Ильиной подали уже в другой, Петроградский районный суд.

По последним данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851. Выздоровели 6723 человека, в тяжелом состоянии 10 204 человека, еще 177 тыс. человек, контактировавших с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Теги: Санкт-Петербург, Роспотребнадзор, коронавирус, новости РБК
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