Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 Max

Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 Max

Компания планирует выпустить программное обеспечение в течение 7-10 дней, утверждают источники агентства. Неполадки в системах лайнеров могли привести к двум авиакатастрофам с участием 737 Max в Индонезии и Эфиопии

Самолет Boeing 737 Max 8 (Фото: Ted S. Warren / AP)

Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 Max выйдет в течение 7-10 дней, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом. Американская корпорация, производящая эти лайнеры, работает над обновлением пилотных дисплеев и противостопорных систем.

Первая авиакатастрофа с участием Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air произошла в октябре 2018 года у западного побережья индонезийского острова Ява, тогда погибли 189 человек. Причиной крушения следователи называли неправильную настройку датчика скорости самолета.

Вторая трагедия произошла 10 марта в Эфиопии, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы, погибли 157 человек, включая троих россиян. «Черные ящики» самолета были отправлены во Францию на расшифровку, этот процесс займет несколько дней.

После авиакатастрофы ряд стран, в том числе США и Россия, запретили полеты Boeing 737 Max. Позднее американская корпорация также приостановила поставки этих лайнеров. В Министерстве транспорта России указывали на недостатки разработки и сертификации самолета, которые могли привести к авиакрушениям.