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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 Max
Компания планирует выпустить программное обеспечение в течение 7-10 дней, утверждают источники агентства. Неполадки в системах лайнеров могли привести к двум авиакатастрофам с участием 737 Max в Индонезии и Эфиопии
Самолет Boeing 737 Max 8 (Фото: Ted S. Warren / AP)

Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 Max выйдет в течение 7-10 дней, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом. Американская корпорация, производящая эти лайнеры, работает над обновлением пилотных дисплеев и противостопорных систем.

Первая авиакатастрофа с участием Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air произошла в октябре 2018 года у западного побережья индонезийского острова Ява, тогда погибли 189 человек. Причиной крушения следователи называли неправильную настройку датчика скорости самолета.

Вторая трагедия произошла 10 марта в Эфиопии, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы, погибли 157 человек, включая троих россиян. «Черные ящики» самолета были отправлены во Францию на расшифровку, этот процесс займет несколько дней.

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После авиакатастрофы ряд стран, в том числе США и Россия, запретили полеты Boeing 737 Max. Позднее американская корпорация также приостановила поставки этих лайнеров. В Министерстве транспорта России указывали на недостатки разработки и сертификации самолета, которые могли привести к авиакрушениям.

В «Аэрофлоте» допустили отказ от закупок уже заказанных для авиакомпании «Победа» Boeing 737 Max, если корпорация не предоставит гарантии безопасности этих самолетов. Как сообщал РБК, «Победа» ищет поставщика услуг по техобслуживанию 20 Boeing 737 Max во Внуково, конкурс объявлен на сумму более 1 млрд руб.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Boeing 737, Самолет, программное обеспечение, авиакатастрофа
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