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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Минтрансе заявили о недоработках Boeing 737 MAX

Недостатки разработки и сертификации самолетов Boeing 737 MAX могли привести к катастрофам, произошедшим с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации, сообщает корреспондент РБК.

«Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам», — сказал он. По словам Юрчика, случившееся должно стать сигналом к выстраиванию качественной системы сертификации авиационной техники.

Экономика
Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX

Крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа. На борту находились граждане десятков стран, в том числе трое россиян.  Эта авиакатастрофа стала вторым крушением лайнера данной модели за последние несколько месяцев. В октябре в Индонезии разбился такой же самолет авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

После этого страны по всему миру стали запрещать полеты Boeing 737 MAX, а авиакомпании приостановили эксплуатацию лайнеров. Сам Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 737 MAX по всему миру. При этом глава компании Деннис Мюленбург заверил президента США Дональда Трампа в безопасности лайнеров. 

Теги: авиация, Boeing, Самолет
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