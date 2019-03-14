В Минтрансе заявили о недоработках Boeing 737 MAX

Недостатки разработки и сертификации самолетов Boeing 737 MAX могли привести к катастрофам, произошедшим с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации, сообщает корреспондент РБК.

«Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам», — сказал он. По словам Юрчика, случившееся должно стать сигналом к выстраиванию качественной системы сертификации авиационной техники.

Крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа. На борту находились граждане десятков стран, в том числе трое россиян. Эта авиакатастрофа стала вторым крушением лайнера данной модели за последние несколько месяцев. В октябре в Индонезии разбился такой же самолет авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

После этого страны по всему миру стали запрещать полеты Boeing 737 MAX, а авиакомпании приостановили эксплуатацию лайнеров. Сам Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 737 MAX по всему миру. При этом глава компании Деннис Мюленбург заверил президента США Дональда Трампа в безопасности лайнеров.