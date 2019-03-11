Акции Boeing подешевели на 11% после авиакатастрофы в Эфиопии

Акции Boeing подешевели на 11% после авиакатастрофы в Эфиопии

Акции дешевеют на фоне крушения нового Boeing 737 Max 8 в Эфиопии. Это вторая катастрофа самолетов этого типа за полгода

Ценные бумаги компании Boeing подешевели на 11% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает Reuters.

При открытии торгов в 16:35 мск акции Boeing торговались по цене $377 за штуку, к 16:40 мск цена снизилась до $375. К 17:00 мск стоимость акций увеличилась до $386. Падение цены акций Boeing, по данным на 17:15 мск, составляет 7,5%, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 летел из Аддис-Абебы в Найроби, он разбился спустя 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технических неполадках сразу после взлета и запросил разрешение на посадку, однако самолет не успел приземлиться. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди них были представители 35 стран, в том числе трое россиян. В Сбербанке сообщили РБК, что в авиакатастрофе погибли двое их сотрудников — Екатерина и Александр Поляковы.

Также в самолете находился гражданин России Сергей Вяликов, работавший инструктором по прыжкам с парашютом в Твери. Кроме того, среди погибших были 22 сотрудника ООН и связанных с ней структур. Черные ящики разбившегося самолета были обнаружены днем 10 марта.