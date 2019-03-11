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Delta Air Lines $70 (+38,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Акции Boeing подешевели на 11% после авиакатастрофы в Эфиопии
Акции дешевеют на фоне крушения нового Boeing 737 Max 8 в Эфиопии. Это вторая катастрофа самолетов этого типа за полгода

Ценные бумаги компании Boeing подешевели на 11% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает Reuters.

При открытии торгов в 16:35 мск акции Boeing торговались по цене $377 за штуку, к 16:40 мск цена снизилась до $375. К 17:00 мск стоимость акций увеличилась до $386. Падение цены акций Boeing, по данным на 17:15 мск, составляет 7,5%, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 летел из Аддис-Абебы в Найроби, он разбился спустя 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технических неполадках сразу после взлета и запросил разрешение на посадку, однако самолет не успел приземлиться. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди них были представители 35 стран, в том числе трое россиян. В Сбербанке сообщили РБК, что в авиакатастрофе погибли двое их сотрудников — Екатерина и Александр Поляковы.

Также в самолете находился гражданин России Сергей Вяликов, работавший инструктором по прыжкам с парашютом в Твери. Кроме того, среди погибших были 22 сотрудника ООН и связанных с ней структур. Черные ящики разбившегося самолета были обнаружены днем 10 марта.

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После крушения в Эфиопии Boeing отложили презентацию своего новейшего лайнера 777X, заявив, что сосредоточатся на поддержке расследования авиакатастрофы. Власти Китая временно запретили использование авиакомпаниями Boeing 737 Max 8, аналогичное решение приняло правительство Индонезии, уточняет Reuters.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Boeing 737, Эфиопия, авиакатастрофа
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