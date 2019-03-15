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Бизнес ,  
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Boeing приостановила поставки 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии
В компании заявили, что производство этих лайнеров продолжается, но поставки клиентам приостановлены. Решение принято на фоне временного запрета полетов этих самолетов в большинстве стран мира
Фото: Ted S. Warren / AP

Авиастроительная корпорация Boeing Co приостанавливает поставки своего самолета 737 MAX клиентам после того, многие страны запретили полеты этих лайнеров после авиакатастрофы рейса Ethiopian Airlines. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Чаза Биккерса.

В частности он заявил, что компания приостановила поставки своего самого продаваемого лайнера 737 MAX, построенного на заводе недалеко от Сиэтла на фоне распоряжения Федерального управления гражданской авиации США (FFA) о временной приостановке полетов этих лайнеров.

«Мы продолжаем производить самолеты 737 MAX, параллельно оценивая, как ситуация, включая потенциальные ограниченные возможности, повлияет на наш производственный процесс», — приводит агентство его слова.

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Накануне Boeing объявила, что провела переговоры с FAA, Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и клиентами компании по всему миру. В итоге «в целях предосторожности и чтобы заверить пассажиров в безопасности полетов» компания рекомендовала FAA объявить о временной приостановке полетов всех самолетов 737 MAX по всему миру.

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Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

«От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих двух трагических авариях», — приводились в заявлении Boeing слова главы компании Дениса Муйленбурга. «Мы делаем все возможное, чтобы вместе со следователями понять причину несчастных случаев, принять меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения [катастроф]», — добавил он.

Boeing 737 MAX был запрещен к полетам в большинстве стран после катастрофы рейса Ethiopian Airlines, произошедшей в минувшее воскресенье, 10 марта. В результате погибли все находившиеся на борту 157 человек. Это была вторая авиакатастрофа с относительно новой моделью Boeing за пять месяцев. В октябре в Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Boeing, авиактастрофа
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