«Победа» объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX

Два десятка таких лайнеров лоукостер должен получить до 2021 года. В авиакомпании заявили, что следят за расследованием причин авиакатастрофы воздушного судна того же типа в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек

Boeing 737 MAX 8 (Фото: David Ryder / Bloomberg)

Авиакомпания «Победа» ищет поставщика услуг по техническому обслуживанию самолетов Boeing 737 MAX 8 в своем домашнем аэропорту Внуково. Это следует из данных портала госзакупок.

Конкурс объявлен на максимальную сумму 1,08 млрд руб., заявки принимаются до конца марта. Перед поставщиком, которого в конечном итоге выберет компания, будет стоять задача проводить техобслуживание 20 пассажирских Boeing 737 MAX 8 в течение трех лет. Обслуживание, как говорится в закупочной документации, будет заключаться в следующем:

техническая помощь при стоянке воздушного судна;

буксировка судна на техобслуживание;

выполнение транзитного техобслуживания между рейсами судов и т.д.

​«Во флоте «Победы» [пока] нет самолетов этого типа, поставки могут начаться не раньше конца осени. В настоящее время «Победа» очень внимательно следит за ходом расследования», — заявили РБК в пресс-службе авиакомпании, комментируя авиакатастрофу Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.

Лоукостер группы «Аэрофлот» заказал 20 самолетов Boeing 737 MAX 8 в октябре прошлого года. Первая поставка лайнеров ожидается в конце 2019 года. 15 из них «Победа» собирается взять в десятилетний лизинг у ирландской SMBC Aviation Capital, еще пять — в девятилетний лизинг у ирландской-американской GECAS.