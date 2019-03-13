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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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«Победа» объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX
Два десятка таких лайнеров лоукостер должен получить до 2021 года. В авиакомпании заявили, что следят за расследованием причин авиакатастрофы воздушного судна того же типа в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек
Boeing 737 MAX 8 (Фото: David Ryder / Bloomberg)

Авиакомпания «Победа» ищет поставщика услуг по техническому обслуживанию самолетов Boeing 737 MAX 8 в своем домашнем аэропорту Внуково. Это следует из данных портала госзакупок.

Конкурс объявлен на максимальную сумму 1,08 млрд руб., заявки принимаются до конца марта. Перед поставщиком, которого в конечном итоге выберет компания, будет стоять задача проводить техобслуживание 20 пассажирских Boeing 737 MAX 8 в течение трех лет. Обслуживание, как говорится в закупочной документации, будет заключаться в следующем:

  • техническая помощь при стоянке воздушного судна;
  • буксировка судна на техобслуживание;
  • выполнение транзитного техобслуживания между рейсами судов и т.д.

​«Во флоте «Победы» [пока] нет самолетов этого типа, поставки могут начаться не раньше конца осени. В настоящее время «Победа» очень внимательно следит за ходом расследования», — заявили РБК в пресс-службе авиакомпании, комментируя авиакатастрофу Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.

Лоукостер группы «Аэрофлот» заказал 20 самолетов Boeing 737 MAX 8 в октябре прошлого года. Первая поставка лайнеров ожидается в конце 2019 года. 15 из них «Победа» собирается взять в десятилетний лизинг у ирландской SMBC Aviation Capital, еще пять — в девятилетний лизинг у ирландской-американской GECAS.

Общество
ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX

После двух авиакатастроф с лайнерами Boeing 737 MAX 8 — в октябре 2018 года лайнер индонезийской Lion Air упал в Яванское море (погибли 189 человек), а 10 марта 2019 года самолет Ethiopian Airlines упал в Эфиопии (погибли 157 человек) — многие международные авиакомпании приостановили эксплуатацию самолетов этого типа. При этом страны Европейского союза, Китай, Эфиопия, Великобритания, Австралия, Оман и Индия ввели временный запрет на полеты таких самолетов.

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Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России приостановил их полеты

В России единственной авиакомпанией, которая эксплуатировала Boeing 737 MAX 8, был входящий в группу S7 «Глобус». 12 марта перевозчик​ сообщил о приостановке полетов до получения подробной информации о расследовании авиакатастроф.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: «Победа», Boeing 737, техобслуживание
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