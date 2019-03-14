Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,46 0,06 EUR Бирж. 74,06 -0,04 Brent 67,73 0,67% USD Нал. 65,84 65,07 EUR Нал. 74,50 73,67 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD BTC/USD Бирж. 3 938,00 -11,20 IMOEX 2 468,63 -0,08% RTSI 1 188,09 -0,09% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты РБК и Dockers, 10:00 Четыре английских клуба вышли в четвертьфинал ЛЧ впервые за десять лет Спорт, 09:59 Полиция в Мурманске изъяла 740 кг краба в подпольном цехе Общество, 09:54 Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию Общество, 09:45 У безработной москвички украли сумку с 20 млн руб. Общество, 09:40 Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя Технологии и медиа, 09:32 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:30 В Нью-Йорке застрелили босса одного из крупнейших преступных кланов США Общество, 09:22 Трамп допустил признание мексиканских наркокартелей террористическими Политика, 09:12 В Раде назвали «космическими» потери украинской армии в Донбассе Политика, 09:10 Контракт по тяжелому вертолету AHL подпишут в ходе визита Путина в Китай Политика, 09:03 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 09:00 ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса» Финансы, 08:37 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 08:30
Общество ,  
0 
Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию

Власти Эфиопии запросили у Франции помощь в расшифровке черных ящиков разбившегося Boeing 737 MAX. Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.

«Власти Эфиопии запросили у бюро помощь в расшифровке параметрического и речевого самописцев», — говорится в заявлении.

В сообщении Ethiopian Airlines указано, что ящики уже отправлены в Париж.

Бизнес
Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы. На борту было 157 человек, все они погибли.​ Среди них — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 168 человек.

Гендиректор эфиопской авиакомпании рассказал, что пилоты Boeing 737 MAX перед катастрофой сообщали о проблемах с управлением. Глава перевозчика также рассказал, что черные ящики будут отправлены для анализа в Европу. В качестве кандидатов для изучения бортовых самописцев рассматривались Франция, Германия, Великобритания, а также Европейское агентство авиационной безопасности, которое базируется в Кельне (Германия).

Экономика
Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX

В России два самолета этой модели эксплуатирует S7. Авиакомпания приняла решение приостановить использование этих лайнеров. Корпорация Boeing 13 марта заявила, что рекомендовала временно приостановить полеты всего глобального флота 737 MAX, состоящего из более чем 370 самолетов.

Теги: Boeing, черные ящики, авиакатастрова
Материалы по теме
Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX
Экономика
CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX
Общество
Авиакомпания раскрыла детали переговоров пилотов Boeing перед крушением
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter