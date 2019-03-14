Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию

Власти Эфиопии запросили у Франции помощь в расшифровке черных ящиков разбившегося Boeing 737 MAX. Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.

«Власти Эфиопии запросили у бюро помощь в расшифровке параметрического и речевого самописцев», — говорится в заявлении.

В сообщении Ethiopian Airlines указано, что ящики уже отправлены в Париж.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы. На борту было 157 человек, все они погибли.​ Среди них — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 168 человек.