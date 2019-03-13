Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом, заявил американский президент. Акции Boeing после этого снова пошли вниз

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, передает Reuters. Все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом распоряжении, добавил он.

«Boeing — великолепная компания», сказал президент, но ее самолеты не смогут взлететь, пока она не разберется с причинами проблем. «Мы выпустим срочное распоряжение, запрещающее все полеты с использованием 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других самолетов, связанных с этой линейкой», — сказал президент.

Решение принято после двух авиакатастроф с самолетами компании за пять месяцев.

На фоне этих сообщений котировки авиастроителя начали падать. По состоянию на 21:45 мск, снижение составляет более 2,5%, акции торгуются на отметке $366,7. Наибольшее проседание в моменте составило почти $5.

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