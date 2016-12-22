Власти заявили о попытках пилотов Lion Air вернуть контроль над лайнером

Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море, пытались вернуть контроль над самолетом с первых минут полета из-за неисправных датчиков. Об этом свидетельствуют данные бортового самописца, исследованием данных которого занимался Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии, передает The New York Times.

По словам главы отделения по воздушным инцидентам комитета Нуркахио Утомо, пилоты «постоянно боролись до конца полета». Он отметил, что самописец показал «фатальную борьбу между человеком и машиной»: пилотам удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз.

В конце концов, они потеряли контроль над лайнером, и он рухнул в море. Авиакатастрофа произошла 29 октября, погибли все находившиеся на борту 189 человек. По информации Reuters, пилоты за день до крушения сообщали о технических неполадках и посылали сигнал бедствия.

По данным индонезийского комитета, самолет испытывал проблемы с прибором скорости на протяжении последних четырех полетов. Согласно последнему докладу, эти неисправности так и не были устранены перед полетом Boeing 29 октября.

После инцидента с лайнером Lion Air Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку авиакомпании Boeing.