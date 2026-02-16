 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Средняя скорость движения в городе — 21 км/ч, сообщил дептранс. Движение затруднено в центре, на ТТК, МКАД. Жителей призывают пользоваться метро
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

В телеграм-канале дептранса сообщается, что средняя скорость движения в городе — 21 км/ч. По данным ЦОДД, в городе 9 баллов. Жителей призывают пользоваться метро.

В «Яндекс Такси» оценили рост цен на фоне снегопада и 10-балльных пробок
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Движение затруднено в центре, на ТТК, МКАД, в частности на Садовом кольце от Курского вокзала до Цветного бульвара (объезд по Бульварному кольцу), на ТТК в районе Тульской эстакады в обе стороны (объезд по Садовому кольцу), а также на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в районе МКАД по направлению в область.

«Поездки на авто планируйте после вечернего разъезда — после 20:30», — говорится в сообщении дептранса.

Ранее синоптики предупредили, что на столицу идет спираль атмосферного вихря, в городе ожидаются снегопад и гололедица. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, снегопад в Московском регионе вызван циклоном «Вивиан». Осадки полностью прекратятся к ночи. Во вторник и среду, 17 и 18 февраля, в столичный регион придут морозы.

В прошлый раз десятибалльные пробки в Москве фиксировали в конце января, когда за сутки выпало 20% от месячной нормы осадков. Пробки достигали 10 баллов также 11 декабря 2025 года — впервые с 19 декабря 2024-го.

